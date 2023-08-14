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Новая САУ "Коалиция-СВ": чем Россия собирается побеждать артиллерию НАТО

Силовые структуры

Россия добивается преимущества в контрбатарейной борьбе в СВО против артиллерии НАТО.

Новая САУ "Коалиция-СВ": чем Россия собирается побеждать артиллерию НАТО
Фото: https://yuripasholok.livejournal.com/10343513.html

И сегодня данный вопрос стоит остро, так как нынешние системы "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" во многом проигрывают артсистемам Запада, которые используют ВСУ.

Об этом сообщил обозреватель Евгений Даманцев. По его словам, сегодня основное бремя по уничтожению артиллерии киевского режима лежит на операторах "Ланцетов".

"Но вопрос необходимости срочной поставки в строевые части дальнобойной высокомобильной 152-мм артиллерийской системы по-прежнему остаётся наиболее актуальным", — отметил аналитик.

Он подчёркивает, что ответ РФ на данный вызов уже готов: это самоходная артиллерийская установка САУ 2С35 "Коалиция-СВ".

Её характеристики дадут фору любой 155-мм дальнобойной системе НАТО. Например, она получила принципиально новое 152-мм нарезное орудие с увеличенным ресурсом канала ствола. Штатный осколочно-фугасный снаряд посылается на 40 км, активно-реактивный снаряд — до 47-50 км, а дальность стрельбы высокоточным "Краснополем-Д" — более 65 км.

Эта дальнобойность создаёт паритет с техникой НАТО, а вот по другим параметрам западные аналоги остаются позади. К примеру, скорострельность "Коалиции" в штатном режиме — 11 выстрелов/мин, а максимальная — 16 выстрелов. Помимо того, система управления огнём позволяет наносить высокоточные удары по отдельной цели в режиме "огневого налёта" — когда несколько запущенных по различным траекториям снарядов одновременно бьют в одну цель.

Автоматизированная система управления получает и обрабатывает информацию о цели из разных источников, а интеграция в неё новых радаров избавляет расчёт САУ от пристрелочного выстрела. Также данные радары сами обнаруживают активные позиции врага на удалении до 30 км, что делает "Коалицию-СВ" уникальнейшим орудием контрбатарейщиков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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