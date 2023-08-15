Марочко сообщил, что ВСУ возводят линию обороны в Купянске

Российская армия продвигается в районе Купянска. На этом фоне противник начал возводить в регионе фортификационные вооружения для обороны при помощи тактики "живого щита". Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: kyivpost.com

"На восточных окраинах Купянска между домами активно возводятся фортификационные сооружения, которые соединяются траншеями", — рассказал он в беседе с РИА Новости.

В населённом пункте Кучеровка во дворе частного дома боевики ВСУ разместили взвод одного из подразделений и оборудовали "опорник". Около другого дома украинские солдаты установили миномётный расчёт.

"В качестве укрытия используется подвальное помещение, где укрываются мирные граждане", — добавил Марочко.