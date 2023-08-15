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Марочко: командование ВСУ отправляет в атаки "штрафников" без огневой поддержки

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Силовые структуры

Украинские войска на Краснолиманском направлении посылают в атаки группы "штрафников" без огневой поддержки. Данные штурмовые отряды состоят из солдат, которые наказаны за серьёзные дисциплинарные поступки. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: командование ВСУ отправляет в атаки "штрафников" без огневой поддержки
Фото: https://www.nationalreview.com/2018/01/us-eu-ukraine-military-assistance-increase-called/amp/

Военнослужащие попадают в группу "штрафники" за самовольное оставление позиций и игнорирование приказов командиров.

"Боевая эффективность таких групп крайне мала в виду низкого морально-психологического состояния бойцов, отсутствие у них боевого слаживания, а также несоответствие у многих военно-учетной специальности с реально занимаемой должностью", — сообщил Марочко.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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