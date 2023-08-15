Украинские войска на Краснолиманском направлении посылают в атаки группы "штрафников" без огневой поддержки. Данные штурмовые отряды состоят из солдат, которые наказаны за серьёзные дисциплинарные поступки. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Военнослужащие попадают в группу "штрафники" за самовольное оставление позиций и игнорирование приказов командиров.
"Боевая эффективность таких групп крайне мала в виду низкого морально-психологического состояния бойцов, отсутствие у них боевого слаживания, а также несоответствие у многих военно-учетной специальности с реально занимаемой должностью", — сообщил Марочко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.