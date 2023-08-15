Марочко: командование ВСУ отправляет в атаки "штрафников" без огневой поддержки

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска на Краснолиманском направлении посылают в атаки группы "штрафников" без огневой поддержки. Данные штурмовые отряды состоят из солдат, которые наказаны за серьёзные дисциплинарные поступки. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: https://www.nationalreview.com/2018/01/us-eu-ukraine-military-assistance-increase-called/amp/

Военнослужащие попадают в группу "штрафники" за самовольное оставление позиций и игнорирование приказов командиров.

"Боевая эффективность таких групп крайне мала в виду низкого морально-психологического состояния бойцов, отсутствие у них боевого слаживания, а также несоответствие у многих военно-учетной специальности с реально занимаемой должностью", — сообщил Марочко.