Высокопоставленный офицер националистического подразделения Украины "Кракен"* ликвидирован первой гвардейской танковой армией Западного военного округа (ЗВО) под Новосёловским в ЛНР.
Как сообщил российский военный с позывным "Белый", участвующий в боевых действиях на этом направлении, "интересная цель" была обнаружена, когда ВС РФ "отрабатывали" по пехоте Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пыталась прорваться в районе Новосёловского.
Боец ЗВО в беседе с РИА Новости подтвердил данные об уничтожении офицера "Кракена"*.
По его словам, боевики из "Кракена"* находятся у Новосёловского уже больше шести месяцев.
Ранее представитель "Кракена"*, попавший в российский плен, заявил, что миномётчики подразделения получали приказы обстреливать гражданских в тылу.
* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
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