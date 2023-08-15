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РИА Новости: военные РФ ликвидировали офицера "Кракена"* под Новосёловским

Силовые структуры

Высокопоставленный офицер националистического подразделения Украины "Кракен"* ликвидирован первой гвардейской танковой армией Западного военного округа (ЗВО) под Новосёловским в ЛНР.

РИА Новости: военные РФ ликвидировали офицера "Кракена"* под Новосёловским
Фото: mil.ru

Как сообщил российский военный с позывным "Белый", участвующий в боевых действиях на этом направлении, "интересная цель" была обнаружена, когда ВС РФ "отрабатывали" по пехоте Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пыталась прорваться в районе Новосёловского.

Боец ЗВО в беседе с РИА Новости подтвердил данные об уничтожении офицера "Кракена"*.

По его словам, боевики из "Кракена"* находятся у Новосёловского уже больше шести месяцев.

Ранее представитель "Кракена"*, попавший в российский плен, заявил, что миномётчики подразделения получали приказы обстреливать гражданских в тылу.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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