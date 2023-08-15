Рогов: Украина стянула силы и готовит прорыв на одном из участков в Запорожской области

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина стянула основные силы на Ореховский и Времевской участки в Запорожской области. На одном из них готовится попытка прорыва. Об этом сообщил руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, Киев продолжит организовывать атаки, пока позволяют погодные условия. Он отметил, что ВСУ нацелены на продвижение любой ценой, ведь совсем скоро наступит дождливая осень. Как пояснил глава движения, президент Украины Владимир Зеленский бросает своих солдат "на убой".

"ВСУ стянули основные силы на двух направлениях, Ореховском и Времевском, готовя на одном из них, в зависимости от обстановки, попытку прорыва", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что российская авиация нанесла серию ударов по тяжёлой технике, складам с боеприпасами и живой силе ВСУ на Запорожском направлении.