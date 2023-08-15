Россия нанесла масштабный удар по Украине: цель — аэродром в Староконстантинове

Накануне, 14 августа, Украина направила два беспилотника самолётного типа в сторону российских объектов. Однако все попытки Киева устроить теракты в Белгородской области были пресечены. Оба дрона перехватили системы ПВО.

Фото: mil.ru

Ответ Москвы не заставил себя долго ждать. Минувшей ночью российская армия нанесла масштабный комбинированный удар по пунктам ВСУ на всей территории Украины. В результате ракетной атаки поражены объекты во Львовской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. Прилёты также были зафиксированы в Днепропетровске, Запорожье и Харькове.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу лично отдал приказ наносить точечные удары, чтобы избежать жертв среди мирного населения, поэтому основными целями российских ракет стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Кроме того, под удар попал аэродром в Староконстантинове, который является основной базой для размещения британских ракет Storm Shadow. Однако данный объект довольно сложно поразить не из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, а из-за особенности его постройки.

"Объект ещё в советское время строили с расчётом на боевое применение и, как следствие, отражение вражеских атак. С этой целью было возведено 40 бетонных арочных укрытий для защиты самолётов от ударов противника, в том числе с использованием ядерного оружия", — отметил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Для уничтожения аэродрома необходима последовательная, комплексная работа, подчеркнул он.