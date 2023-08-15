Россия нанесла масштабный удар по Украине: цель — аэродром в Староконстантинове

Накануне, 14 августа, Украина направила два беспилотника самолётного типа в сторону российских объектов. Однако все попытки Киева устроить теракты в Белгородской области были пресечены. Оба дрона перехватили системы ПВО.
Ответ Москвы не заставил себя долго ждать. Минувшей ночью российская армия нанесла масштабный комбинированный удар по пунктам ВСУ на всей территории Украины. В результате ракетной атаки поражены объекты во Львовской, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. Прилёты также были зафиксированы в Днепропетровске, Запорожье и Харькове.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу лично отдал приказ наносить точечные удары, чтобы избежать жертв среди мирного населения, поэтому основными целями российских ракет стали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того, под удар попал аэродром в Староконстантинове, который является основной базой для размещения британских ракет Storm Shadow. Однако данный объект довольно сложно поразить не из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, а из-за особенности его постройки.
"Объект ещё в советское время строили с расчётом на боевое применение и, как следствие, отражение вражеских атак. С этой целью было возведено 40 бетонных арочных укрытий для защиты самолётов от ударов противника, в том числе с использованием ядерного оружия", — отметил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Для уничтожения аэродрома необходима последовательная, комплексная работа, подчеркнул он.
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