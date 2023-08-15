Российские военные изменили тактику ракетных ударов по Украине. Теперь ракеты постоянно меняют направление движения. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, ВС РФ планируют сейчас удары, программируя маршруты таким образом, чтобы обойти как можно эффективнее противовоздушную оборону, используя слабые места и данные разведки. И, кроме того, ракеты постоянно меняют маршрут.
"Если видно направление движения, например, на Киевскую область, то пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: "движется в сторону Киева”, ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону. Затем снова меняет направление, и снова", — пожаловался Игнат.
Ранее ВСУ показали видео с двумя брошенными на обочине дороги танками "Леопард".
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