ВСУ: Россия изменила тактику ударов по Украине, ракеты постоянно меняют направление движения

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные изменили тактику ракетных ударов по Украине. Теперь ракеты постоянно меняют направление движения. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Фото: https://t.me/starukhofficial

По его словам, ВС РФ планируют сейчас удары, программируя маршруты таким образом, чтобы обойти как можно эффективнее противовоздушную оборону, используя слабые места и данные разведки. И, кроме того, ракеты постоянно меняют маршрут.

"Если видно направление движения, например, на Киевскую область, то пока дежурный пишет буквально три слова сообщения: "движется в сторону Киева”, ракета уже меняет направление, двигается в другую сторону. Затем снова меняет направление, и снова", — пожаловался Игнат.

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