Хайруллин: ВС РФ отрезают плацдарм ВСУ от снабжения через реку Оскол

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главной целью СВО на Донецком фронте сейчас является установление контроля за переправами через реку Оскол и последующее уничтожение крупного украинского формирования.

Фото: t.me/voenkorkhayrullin

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

"На берегу реки Оскол создан большой украинский плацдарм длиной больше 70 км. И на этом плацдарме ещё 60-40 тыс. украинских войск. И цель нынешнего большого этапа операции — это ликвидация этого правобережного плацдарма, и выйти ко всем основным переправам через реку Оскол", — в эфире интернет-блога PolitWera сказал военный корреспондент.

Как только ВС РФ установят огневой контроль над переправами, они уже смогут доставать туда артиллерией.

Последний месяц движение там беспрерывное, и российская армия постоянно открывает там новые направления, подытожил Хайруллин.