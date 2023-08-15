Главной целью СВО на Донецком фронте сейчас является установление контроля за переправами через реку Оскол и последующее уничтожение крупного украинского формирования.
Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.
"На берегу реки Оскол создан большой украинский плацдарм длиной больше 70 км. И на этом плацдарме ещё 60-40 тыс. украинских войск. И цель нынешнего большого этапа операции — это ликвидация этого правобережного плацдарма, и выйти ко всем основным переправам через реку Оскол", — в эфире интернет-блога PolitWera сказал военный корреспондент.
Как только ВС РФ установят огневой контроль над переправами, они уже смогут доставать туда артиллерией.
Последний месяц движение там беспрерывное, и российская армия постоянно открывает там новые направления, подытожил Хайруллин.
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