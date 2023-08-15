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Генерал США Бен Ходжес предлагает ВСУ разбомбить мост "между Ростовом и Запорожьем"

1:03
Силовые структуры

Киеву нельзя останавливать своё контрнаступление и переносить его на "попозже".

Генерал США Бен Ходжес предлагает ВСУ разбомбить мост "между Ростовом и Запорожьем"
Фото: https://www.ocnal.com/2020/03/the-withdrawing-of-us-troops-from.html

Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес.

"Если кто-то считает, что контрнаступление нужно отложить до следующей весны, такой человек ничего не понимает в современной войне. Почему мы вдруг должны призвать украинцев остановиться и прекратить наступление? Чтобы россияне успели ещё больше заминировать и укрепить свою оборону?" — цитирует "ПолитНавигатор" американского офицера.

Он похвалил генштаб ВСУ и отметил, что ждёт увидеть успехи "наступления" через несколько недель. Генерал США поставил задачу отрезать Крым, чтобы у русских не было возможности там находиться.

Не обошлось без заявлений в стиле экс-спикера Госдепа Джен Псаки. Ходжес предложил армии Украины наносить удары по мостам, "которые соединяют Ростов с Запорожской областью".

"Нужно, чтобы это произошло побыстрее", — подытожил американский генерал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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