Киеву нельзя останавливать своё контрнаступление и переносить его на "попозже".
Об этом заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес.
"Если кто-то считает, что контрнаступление нужно отложить до следующей весны, такой человек ничего не понимает в современной войне. Почему мы вдруг должны призвать украинцев остановиться и прекратить наступление? Чтобы россияне успели ещё больше заминировать и укрепить свою оборону?" — цитирует "ПолитНавигатор" американского офицера.
Он похвалил генштаб ВСУ и отметил, что ждёт увидеть успехи "наступления" через несколько недель. Генерал США поставил задачу отрезать Крым, чтобы у русских не было возможности там находиться.
Не обошлось без заявлений в стиле экс-спикера Госдепа Джен Псаки. Ходжес предложил армии Украины наносить удары по мостам, "которые соединяют Ростов с Запорожской областью".
"Нужно, чтобы это произошло побыстрее", — подытожил американский генерал.
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