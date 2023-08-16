Украинские издания и Telegram-каналы подтвердили, что в районе портов на Дунае ночью 16 августа прогремели сильные взрывы.
"Взрывы в Измаиле и Рени (Одесской области. — Прим. ред.). Официальной информации об ущербе пока нет", — гласит пост в канале "Политика страны".
По словам авторов сообщений, портовые сооружения были атакованы с помощью беспилотников-камикадзе "Герань-2". Дроны смогли преодолеть украинские системы ПВО, зайдя со стороны устья реки.
Впервые атака высокоточными ракетами по дунайским портам Украины произошла в конце июня. Тогда целью ВКС РФ являлись резервуары с румынской нефтью, склады с натовским вооружением, ангары с техникой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".