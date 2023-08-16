Украина подтвердила взрывы в портах Измаила и Рени Одесской области

Украинские издания и Telegram-каналы подтвердили, что в районе портов на Дунае ночью 16 августа прогремели сильные взрывы.

Фото: wikimedia.com; The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces

"Взрывы в Измаиле и Рени (Одесской области. — Прим. ред.). Официальной информации об ущербе пока нет", — гласит пост в канале "Политика страны".

По словам авторов сообщений, портовые сооружения были атакованы с помощью беспилотников-камикадзе "Герань-2". Дроны смогли преодолеть украинские системы ПВО, зайдя со стороны устья реки.

Впервые атака высокоточными ракетами по дунайским портам Украины произошла в конце июня. Тогда целью ВКС РФ являлись резервуары с румынской нефтью, склады с натовским вооружением, ангары с техникой.