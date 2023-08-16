Российским военным удалось отразить четыре атаки украинских войск на Краснолиманском направлении. Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери в результате боестолкновений.
Как сообщил представитель МО РФ Александр Савчук, в ходе боёв уничтожено порядка 70 военных ВСУ. По его словам, сражения развернулись рядом с Серебрянским лесничеством. Он подчеркнул: атаки ВСУ были отражены бойцами группировки "Центр" при поддержки артиллеристов и военной авиации РФ.
Помимо живой силы, Киев лишился боевой машины пехоты (БМП) и бронеавтомобиля, уточнил Савчук в беседе с РИА Новости.
Представитель оборонного ведомства добавил, что самоходная гаубица ВС РФ также поразила украинское орудие Д-30, а системы противовоздушной обороны сбили дрон типа Mugin-3.
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