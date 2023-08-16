МО: подразделения ВС РФ отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось отразить четыре атаки украинских войск на Краснолиманском направлении. Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери в результате боестолкновений.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщил представитель МО РФ Александр Савчук, в ходе боёв уничтожено порядка 70 военных ВСУ. По его словам, сражения развернулись рядом с Серебрянским лесничеством. Он подчеркнул: атаки ВСУ были отражены бойцами группировки "Центр" при поддержки артиллеристов и военной авиации РФ.

Помимо живой силы, Киев лишился боевой машины пехоты (БМП) и бронеавтомобиля, уточнил Савчук в беседе с РИА Новости.

Представитель оборонного ведомства добавил, что самоходная гаубица ВС РФ также поразила украинское орудие Д-30, а системы противовоздушной обороны сбили дрон типа Mugin-3.