В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

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На территории Харьковской области прозвучали взрывы. В этом регионе объявлена воздушная тревога.

Фото: The New York Times / Evan Hill

Украинское издание "Страна.ua" проинформировало о первых взрывах в 08:15 по московскому времени. Как отметили журналисты в Telegram-канале СМИ, примерно через 40 минут прогремели новые взрывы.

"Взрывы в Харьковской области", — сказано в публикации.

В ночь на 16 августа взрывы были также слышны в портах Измаила и Рени Одесской области. Предварительно, была реализована атака с помощью беспилотников.