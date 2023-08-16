На территории Харьковской области прозвучали взрывы. В этом регионе объявлена воздушная тревога.
Украинское издание "Страна.ua" проинформировало о первых взрывах в 08:15 по московскому времени. Как отметили журналисты в Telegram-канале СМИ, примерно через 40 минут прогремели новые взрывы.
"Взрывы в Харьковской области", — сказано в публикации.
В ночь на 16 августа взрывы были также слышны в портах Измаила и Рени Одесской области. Предварительно, была реализована атака с помощью беспилотников.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".