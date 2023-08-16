Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" ВС РФ уничтожила украинский опорный пункт в зоне спецоперации.
Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Минобороны России. В пресс-службе ведомства пояснили, что опорный пункт был выявлен с помощью беспилотника на Краснолиманском направлении. После получения координат расчёт "Солнцепёка" ударил по цели.
"В результате точного удара цель уничтожена", — сообщили в МО России.
ТОС "Солнцепёк" регулярно поражает объекты ВСУ на Краснолиманском и других направлениях СВО. Для ликвидации целей в лесных массивах применяются термобарические снаряды, показавшие высокую эффективность.
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