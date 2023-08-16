Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью ТОС "Солнцепёк"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" ВС РФ уничтожила украинский опорный пункт в зоне спецоперации.

Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Минобороны России. В пресс-службе ведомства пояснили, что опорный пункт был выявлен с помощью беспилотника на Краснолиманском направлении. После получения координат расчёт "Солнцепёка" ударил по цели.

"В результате точного удара цель уничтожена", — сообщили в МО России.

ТОС "Солнцепёк" регулярно поражает объекты ВСУ на Краснолиманском и других направлениях СВО. Для ликвидации целей в лесных массивах применяются термобарические снаряды, показавшие высокую эффективность.