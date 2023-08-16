Newsweek: итоги контрнаступления ВСУ привели к расколу в правительстве Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В правительстве Украины наблюдается раскол из-за перспектив контрнаступления ВСУ. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на свои источники.

Фото: mil.gov.ua

По информации издания, одни украинские чиновники выступают за начало подготовки к ожидаемой наступательной операции ВС России, а другие, в том числе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, призывают к продолжению контрнаступления Украины.

Как сказано в материале, на самом высоком политическом уровне украинского правительства разгорелись дебаты из-за отсутствия прогресса на поле боя.

"Среди руководства Украины определённо есть некоторые разногласия по поводу военной стратегии", — сказал собеседник издания.

Отмечается, что некоторые украинские политики сомневаются в необходимости продолжать контрнаступление.

Один из источников Newsweek также допустил возможность перестановок в системе военного командования Украины из-за "неудовлетворительных" результатов наступательной операции.