«Калашников» предлагает ввести финансовые каникулы для производителей БПЛА

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В рамках МВТФ «Армия-2023», представитель концерна «Калашников» высказал предложение о восстановлении ранее действовавшего механизма поддержки для реализации совместных импортозамещающих проектов в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в промышленных кластерах. Эту идею выразил Всеволод Бабушкин, директор по программам развития гражданских отраслей промышленности АО «Концерн «Калашников», в ходе своего выступления на экспертном совете, посвященном развитию промышленной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба концерна Калашников

В своем выступлении Бабушкин подчеркнул, что в соответствии с поставленными задачами Президента России, необходимо создать системный подход к вопросам производства, обслуживания, эксплуатации и регулирования беспилотных летательных систем. Он подчеркнул, что Концерн «Калашников» уже активно внедряется в это направление и совместно с заинтересованными сторонами реализует ряд инвестиционных проектов в области разработки БПЛА. Он также упомянул о важных разработках, таких как боевые беспилотные аппараты «КУБ» и «Ланцет», которые находят применение как в военной сфере, так и в гражданской, например, для геодезических съемок ландшафта, обслуживания трубопроводов и исследовательских целей.

Концерн также предложил внедрить новый механизм поддержки в виде специального льготного кредитования для участников промышленных кластеров на срок более 10 лет под ставку 5–7%. Кроме того, он высказал идею об отмене требований по наличию специального инвестиционного контракта, чтобы обеспечить возможность участникам выплачивать сниженные страховые взносы в размере 7,6%.

Эти предложения Концерна «Калашников» направлены на поддержку развития отечественного производства беспилотных летательных аппаратов и усилению импортозамещения в данной области, что способствует укреплению промышленной базы страны и дальнейшему совершенствованию технологических решений в области беспилотной авиации.