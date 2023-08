За прошедшую половину августа потери ВСУ на Херсонском направлении оказались равны примерно 400 бойцов. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.