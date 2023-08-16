За прошедшую половину августа потери ВСУ на Херсонском направлении оказались равны примерно 400 бойцов. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Чиновник уточнил, что четверть этих военных были убиты или ранены при попытках переправиться на российскую сторону, на левый берег Днепра.
"По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причём из них до 100 — в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Врио губернатора региона добавил, что ВСУ понесли также и серьёзные потери в военной технике: в частности, они лишились 18 гаубиц, 22 миномётов, одной РСЗО "Град" и трёх самоходных артиллерийских установок.
Сальдо отметил, что с начала августа российские военные на Херсонском направлении уничтожили порядка 30 боевых полиций и точек дислокации ВСУ.
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