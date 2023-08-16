Сальдо: за две недели августа ВСУ потеряли на Херсонском направлении порядка 400 бойцов

За прошедшую половину августа потери ВСУ на Херсонском направлении оказались равны примерно 400 бойцов. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Чиновник уточнил, что четверть этих военных были убиты или ранены при попытках переправиться на российскую сторону, на левый берег Днепра.

"По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причём из них до 100 — в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Врио губернатора региона добавил, что ВСУ понесли также и серьёзные потери в военной технике: в частности, они лишились 18 гаубиц, 22 миномётов, одной РСЗО "Град" и трёх самоходных артиллерийских установок.

Сальдо отметил, что с начала августа российские военные на Херсонском направлении уничтожили порядка 30 боевых полиций и точек дислокации ВСУ.