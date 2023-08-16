Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в Брянскую область. Четыре диверсанта были уничтожены в приграничном Стародубском районе. Об этом сообщили в ФСБ России.
На месте столкновения силовики обнаружили иностранное оружие, взрывчатки, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны. На беспилотниках были наклеены российская символика и надпись "Собственность ФСБ", что доказывает подготовку провокаций и диверсионных акций на территории России.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".