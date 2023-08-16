ФСБ ликвидировала четверых диверсантов, пытавшихся прорваться в Брянскую область

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в Брянскую область. Четыре диверсанта были уничтожены в приграничном Стародубском районе. Об этом сообщили в ФСБ России.

Фото: www.fsb.ru

На месте столкновения силовики обнаружили иностранное оружие, взрывчатки, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны. На беспилотниках были наклеены российская символика и надпись "Собственность ФСБ", что доказывает подготовку провокаций и диверсионных акций на территории России.