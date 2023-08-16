Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая пыталась прорваться в Брянскую область, состояла из шести боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Однако благодаря совместной работе подразделений Минобороны России и ФСБ попытка проникновения диверсантов была пресечена. Пятеро боевиков ликвидированы, отметил губернатор в Telegram-канале.
Ранее ФБС сообщила, что уничтожены четверо диверсантов в приграничном Стародубском районе.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".