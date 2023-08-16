Генерал Сырский рассказал об ухудшении положения ВСУ возле Купянска

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, положение украинской армии на Купянском направлении становится хуже. Слова генерала приводит медийная площадка Military Media Center, находящаяся под контролем Минобороны Украины.

Фото: "Bomb disposal in Mykolaiv, 9 March 2022 (04)" by State Emergency Service of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

"В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", — сообщил Сырский.

По мнению командующего, высока вероятность того, что российские войска сначала отрежут подступы к Купянску, а затем проведут захват города.

Как ранее сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, жители Купянска по распоряжению солдат ВСУ вынуждены участвовать в возведении укреплений на городских окраинах.