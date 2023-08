По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, положение украинской армии на Купянском направлении становится хуже. Слова генерала приводит медийная площадка Military Media Center, находящаяся под контролем Минобороны Украины.

Фото: "Bomb disposal in Mykolaiv, 9 March 2022 (04)" by State Emergency Service of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.