По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, положение украинской армии на Купянском направлении становится хуже. Слова генерала приводит медийная площадка Military Media Center, находящаяся под контролем Минобороны Украины.
"В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", — сообщил Сырский.
По мнению командующего, высока вероятность того, что российские войска сначала отрежут подступы к Купянску, а затем проведут захват города.
Как ранее сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, жители Купянска по распоряжению солдат ВСУ вынуждены участвовать в возведении укреплений на городских окраинах.
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