По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, военная техника, переданная Киеву западными партнёрами, совершенно ни на что не годится, потому что показала себя в бою с самой плохой стороны.
Чиновник отметил, что громкие рассказы о "красоте и мощи" западных танков, пушек и дронов — это сплошное преувеличение.
"Что касается их активной деятельности, то они показали себя крайне низко… Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких — это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы", — сказал Балицкий в эфире "Первого канала".
Врио главы региона заметил, что поставленная Украине техника предназначена совсем для других целей, в частности, для оборонительных действий, а не наступательных. Кроме того, место её применения — пустыня, а не леса Украины.
Балицкий добавил, что западные танки вообще очень легко вывести из строя — для этого им достаточно, например, наехать на мину.
Ранее Балицкий рассказал, что на Запорожском направлении целые батальоны ВСУ, порядка 500 человек, отказались идти в атаку, не желая быть "пушечным мясом".
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