Балицкий: военная техника, которую Запад передал ВСУ — это "абсолютное барахло"

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, военная техника, переданная Киеву западными партнёрами, совершенно ни на что не годится, потому что показала себя в бою с самой плохой стороны.

Фото: "German Army Leopard II" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Чиновник отметил, что громкие рассказы о "красоте и мощи" западных танков, пушек и дронов — это сплошное преувеличение.

"Что касается их активной деятельности, то они показали себя крайне низко… Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких — это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы", — сказал Балицкий в эфире "Первого канала".

Врио главы региона заметил, что поставленная Украине техника предназначена совсем для других целей, в частности, для оборонительных действий, а не наступательных. Кроме того, место её применения — пустыня, а не леса Украины.

Балицкий добавил, что западные танки вообще очень легко вывести из строя — для этого им достаточно, например, наехать на мину.

Ранее Балицкий рассказал, что на Запорожском направлении целые батальоны ВСУ, порядка 500 человек, отказались идти в атаку, не желая быть "пушечным мясом".