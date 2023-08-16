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Балицкий: военная техника, которую Запад передал ВСУ — это "абсолютное барахло"

1:22
Силовые структуры

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, военная техника, переданная Киеву западными партнёрами, совершенно ни на что не годится, потому что показала себя в бою с самой плохой стороны.

Балицкий: военная техника, которую Запад передал ВСУ — это "абсолютное барахло"
Фото: "German Army Leopard II" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Чиновник отметил, что громкие рассказы о "красоте и мощи" западных танков, пушек и дронов — это сплошное преувеличение.

"Что касается их активной деятельности, то они показали себя крайне низко… Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких — это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы", — сказал Балицкий в эфире "Первого канала".

Врио главы региона заметил, что поставленная Украине техника предназначена совсем для других целей, в частности, для оборонительных действий, а не наступательных. Кроме того, место её применения — пустыня, а не леса Украины.

Балицкий добавил, что западные танки вообще очень легко вывести из строя — для этого им достаточно, например, наехать на мину.

Ранее Балицкий рассказал, что на Запорожском направлении целые батальоны ВСУ, порядка 500 человек, отказались идти в атаку, не желая быть "пушечным мясом".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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