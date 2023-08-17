Голодные украинские солдаты переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские солдаты переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным, рассказал один из боевиков ВСУ. По его словам, командование очень плохо относиться к составу, нет боеприпасов и даже еды.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Из-за этого ВСУшники решились переплыть Днепр на лодке и сдаться в плен российским военным при первой возможности. Как уточнил украинец, его подразделение постоянно находилось под обстрелом, а командир отдавал приказы из тыла, которые невозможно было исполнить.

"Он всё время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать. Паёк, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", — рассказал боевик РИА Новости.

ВСУшники ночью отправились на лодке на противоположный берег, нашли белую тряпку и примотали к палке. По словам украинского солдата, было страшно, что по ним откроют огонь.