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Голодные украинские солдаты переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России

1:03
Силовые структуры

Украинские солдаты переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным, рассказал один из боевиков ВСУ. По его словам, командование очень плохо относиться к составу, нет боеприпасов и даже еды.

Голодные украинские солдаты переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Из-за этого ВСУшники решились переплыть Днепр на лодке и сдаться в плен российским военным при первой возможности. Как уточнил украинец, его подразделение постоянно находилось под обстрелом, а командир отдавал приказы из тыла, которые невозможно было исполнить.

"Он всё время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать. Паёк, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто", — рассказал боевик РИА Новости.

ВСУшники ночью отправились на лодке на противоположный берег, нашли белую тряпку и примотали к палке. По словам украинского солдата, было страшно, что по ним откроют огонь.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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