Украинский десантник Роман Левко, оказавшийся в российском плену, заявил, что бойцы РФ хорошо подготовлены к боевым действиям.
По его словам, российские разведчики работают гораздо эффективнее, чем украинские. Он также отметил, что ВС РФ выстроили грамотную оборону. Как пояснил военнопленный, от российских квадрокоптеров, которые контролирует передвижение украинских солдат, невозможно скрыться.
"У вас подготовка лучше, ваши командиры сами подготавливают своих солдат, потому что за них переживают, чтобы они были готовы", — приводит ТАСС комментарий Левко.
Ранее стало известно, что голодные боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в российский плен. Один из военных заявил о плохом отношении украинского командования к рядовым бойцам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.