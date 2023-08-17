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Пленный десантник ВСУ: российских военных лучше готовят к боевым действиям

Силовые структуры

Украинский десантник Роман Левко, оказавшийся в российском плену, заявил, что бойцы РФ хорошо подготовлены к боевым действиям.

Пленный десантник ВСУ: российских военных лучше готовят к боевым действиям
Фото: mil.gov.ua

По его словам, российские разведчики работают гораздо эффективнее, чем украинские. Он также отметил, что ВС РФ выстроили грамотную оборону. Как пояснил военнопленный, от российских квадрокоптеров, которые контролирует передвижение украинских солдат, невозможно скрыться.

"У вас подготовка лучше, ваши командиры сами подготавливают своих солдат, потому что за них переживают, чтобы они были готовы", — приводит ТАСС комментарий Левко.

Ранее стало известно, что голодные боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в российский плен. Один из военных заявил о плохом отношении украинского командования к рядовым бойцам.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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