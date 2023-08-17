ВСУ продолжают пытаться упорно контрнаступать на Артёмовском направлении.
Сейчас там работает разведчики-штурмовики бригады Святого Георгия Союза добровольцев Донбасса, пишет в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Депутат Государственной думы, комбриг СДД Александр Бородай, отмечая сложность ситуации на фронте, подчеркнул, что недооценивать врага нельзя.
"В Москве считают почему-то, что контраступление уже прекратилось и выдохлось. Но что-то не похоже, чтобы оно выдыхалось. Потому что снарядов, причем любых, у противника хватает, в том числе и кассетных", — сказал ополченец.
Он отмечает, что российская армия имеет дело с весьма интенсивной артиллерийской подготовкой ВСУ и "постоянными атаками", а значит, "в ладоши хлопать" рано. Это контрнаступление ещё надо перемолоть, подытожил Бородай.
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