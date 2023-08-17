Депутат Бородай: "Не похоже, чтобы контрнаступление выдыхалось"

ВСУ продолжают пытаться упорно контрнаступать на Артёмовском направлении.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Сейчас там работает разведчики-штурмовики бригады Святого Георгия Союза добровольцев Донбасса, пишет в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Депутат Государственной думы, комбриг СДД Александр Бородай, отмечая сложность ситуации на фронте, подчеркнул, что недооценивать врага нельзя.

"В Москве считают почему-то, что контраступление уже прекратилось и выдохлось. Но что-то не похоже, чтобы оно выдыхалось. Потому что снарядов, причем любых, у противника хватает, в том числе и кассетных", — сказал ополченец.

Он отмечает, что российская армия имеет дело с весьма интенсивной артиллерийской подготовкой ВСУ и "постоянными атаками", а значит, "в ладоши хлопать" рано. Это контрнаступление ещё надо перемолоть, подытожил Бородай.