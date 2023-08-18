Экипажи Су-25 ВКС РФ парными пусками уничтожили замаскированные объекты ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 ракетными ударами уничтожили замаскированные опорные пункты и бронетехнику украинских войск в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Чтобы не облегчать работу ПВО неприятеля, уточнили в ведомстве, парные запуски ракет выполнялись с предельно малой высоты.

"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника", — гласит сообщение Минобороны России.

Накануне американские издания сообщили, что командование ВСУ вынуждено постоянно передислоцировать дальнобойные ракеты НАТО, так как российская авиация открыла охоту на эти боеприпасы и средства их применения.