Экипажи штурмовиков Су-25 ракетными ударами уничтожили замаскированные опорные пункты и бронетехнику украинских войск в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Чтобы не облегчать работу ПВО неприятеля, уточнили в ведомстве, парные запуски ракет выполнялись с предельно малой высоты.
"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника", — гласит сообщение Минобороны России.
Накануне американские издания сообщили, что командование ВСУ вынуждено постоянно передислоцировать дальнобойные ракеты НАТО, так как российская авиация открыла охоту на эти боеприпасы и средства их применения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.