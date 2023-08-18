Командир бригады ТрО Украины приказал получить мобильные крематории и расписки

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Интернете появился приказ командира 123-й бригады территориальной обороны Украины.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/19999

Согласно этому документу, командир части А-7052 (123-я бригада Теробороны Украины) приказал своему заму по тылу получить мобильные крематории, а командирам батальонов собрать расписки с военнослужащих армии, чтобы их кремировали "в случае чего".

Об этом сообщает Telegram-канал "Херсонский вестник".

"Судя по всему, могилизация идёт "по плану" и никто не хочет заморачиваться с транспортировкой тел боевиков ВСУ, а просто их сжечь, а прах разбросать по полю", — отмечает портал.