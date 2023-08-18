В Интернете появился приказ командира 123-й бригады территориальной обороны Украины.
Согласно этому документу, командир части А-7052 (123-я бригада Теробороны Украины) приказал своему заму по тылу получить мобильные крематории, а командирам батальонов собрать расписки с военнослужащих армии, чтобы их кремировали "в случае чего".
Об этом сообщает Telegram-канал "Херсонский вестник".
"Судя по всему, могилизация идёт "по плану" и никто не хочет заморачиваться с транспортировкой тел боевиков ВСУ, а просто их сжечь, а прах разбросать по полю", — отмечает портал.
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