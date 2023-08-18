Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Великобритании расследует действия больницы, где работала убийца младенцев
Экс-разведчик ВС США Риттер: после разгрома в Запорожье у ВСУ не останется резервов
В Индии погибли более 2 тыс. человек в результате непогоды
Врач Новоселов рассказал, как пожилым людям снизить риск смерти из-за жары
В Москве подожгли балкон следователя МВД, расследовавшего ДТП с участием актера Ефремова
В Северной Ирландии начали расследование случая возможной утечки полицейской информации
В Новосибирском пансионате для пожилых царит антисанитария и голод
Канада ввела санкции против российских судов
Полиция задержала нападавших на нижегородцев хулиганов

ВС РФ ликвидировали остатки украинских войск в Казачьих Лагерях

Силовые структуры

Район посёлка Казачьи Лагери полностью зачищен от украинских военных силами штурмовых подразделений группировки российских войск "Днепр". Теперь вся левобережная часть Днепра в Херсонской области целиком находится под контролем подразделений ВС России.

ВС РФ ликвидировали остатки украинских войск в Казачьих Лагерях
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России", — пишет РИА Новости.

ВСУ местами по-прежнему пытаются форсировать Днепр неподалёку от Казачьих Лагерей, однако местность контролируется российскими артиллеристами при поддержке авиации ВС РФ.

Тем временем российские инженеры осуществляют разминирование этого района.

ВСУ, не желая смириться с поражением, ведут огонь по жилым домам посёлка, пытаясь отыграться за свою неудачу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Певица Алла Пугачева почтила память Андрея Николаева траурным венком
"Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой": Примадонна простилась с хорошим другом
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Последние материалы
Полиция задержала нападавших на нижегородцев хулиганов
Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней
Семья удушившейся на горке девочки требует 13 миллионов от садика
В Краснодарском крае главу службы муниципального заказа осудили за взятки
Названы пять распространенных ошибок, которые могут привести к набору веса
В Нижнем Тагиле голый мужчина гулял по улицам
Свиньи атаковали и перерыли кладбище в Екатеринбурге
Потеряны три "Леопарда": американский наемник рассказал о столкновениях с Россией
В Надыме собаки помешали посадке самолета
В Оренбургской области охранник дома престарелых забил до смерти постояльца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников