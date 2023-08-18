Район посёлка Казачьи Лагери полностью зачищен от украинских военных силами штурмовых подразделений группировки российских войск "Днепр". Теперь вся левобережная часть Днепра в Херсонской области целиком находится под контролем подразделений ВС России.
"В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России", — пишет РИА Новости.
ВСУ местами по-прежнему пытаются форсировать Днепр неподалёку от Казачьих Лагерей, однако местность контролируется российскими артиллеристами при поддержке авиации ВС РФ.
Тем временем российские инженеры осуществляют разминирование этого района.
ВСУ, не желая смириться с поражением, ведут огонь по жилым домам посёлка, пытаясь отыграться за свою неудачу.
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