ВС РФ ликвидировали остатки украинских войск в Казачьих Лагерях

Район посёлка Казачьи Лагери полностью зачищен от украинских военных силами штурмовых подразделений группировки российских войск "Днепр". Теперь вся левобережная часть Днепра в Херсонской области целиком находится под контролем подразделений ВС России.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"В районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС России", — пишет РИА Новости.

ВСУ местами по-прежнему пытаются форсировать Днепр неподалёку от Казачьих Лагерей, однако местность контролируется российскими артиллеристами при поддержке авиации ВС РФ.

Тем временем российские инженеры осуществляют разминирование этого района.

ВСУ, не желая смириться с поражением, ведут огонь по жилым домам посёлка, пытаясь отыграться за свою неудачу.