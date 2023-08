Район посёлка Казачьи Лагери полностью зачищен от украинских военных силами штурмовых подразделений группировки российских войск "Днепр". Теперь вся левобережная часть Днепра в Херсонской области целиком находится под контролем подразделений ВС России.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.