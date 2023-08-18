В Сети появились кадры отрыва башни украинского танка из-за детонации боекомплекта. Сообщается, что бронетехника вооружённых сил Украины (ВСУ) была уничтожена российскими военными под Клещеевкой в районе Артёмовска.
На записи зафиксирован мощнейший взрыв, из-за которого башня танка отлетает далеко вверх. В небо также поднимается столб огня.
Ранее Pravda.Ru публиковала снятое с дрона видео из села Старомайорского, которое ВСУ смогли занять ценой огромных потерь. Населённый пункт практически превращён в руины и усеян сожжённой натовской техникой.
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Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.