Момент отрыва башни танка ВСУ в районе Артёмовска попал на видео

В Сети появились кадры отрыва башни украинского танка из-за детонации боекомплекта. Сообщается, что бронетехника вооружённых сил Украины (ВСУ) была уничтожена российскими военными под Клещеевкой в районе Артёмовска.

Украинскому танку оторвало башню

На записи зафиксирован мощнейший взрыв, из-за которого башня танка отлетает далеко вверх. В небо также поднимается столб огня.

Ранее Pravda.Ru публиковала снятое с дрона видео из села Старомайорского, которое ВСУ смогли занять ценой огромных потерь. Населённый пункт практически превращён в руины и усеян сожжённой натовской техникой.