Asia Times: Украина скоро потеряет ключевой транспортный узел — Купянск

В скором времени Украина потеряет контроль над Купянском, поскольку российские войска очень быстро продвигаются на Харьковском направлении. Об этом сообщил американский журналист Стивен Брайен в материале для издания Asia Times.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Он назвал Купянск ключевым железнодорожным узлом, который необходим Киеву для транспортировки боеприпасов на северо-восток страны. Президент Владимир Зеленский уже знает, что ВСУ не смогли прорвать линию обороны российской армии в ходе своего контрнаступления. Поэтому командование вынуждено использовать резервные войска, отметил Брайен.

"Ввод резервов в бой — отчаянный шаг украинской армии. Если они понесут тяжелые потери, как это, судя по всему, происходит уже сейчас, то Киев лишится последних эффективных боевых единиц. Это может разрушить планы Украины по продолжению военных действий", — добавил эксперт.