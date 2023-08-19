Из Чернигова сообщили, что в городе было два взрыва.
Первая ракета "Искандер", как известно, разбила здание областного Драматического театра, где проходила конференция производителей беспилотных летательных аппаратов, а второй удар пришёлся по зданию управления Службы безопасности Украины и штабу Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые находились напротив Драмтеатра.
Там сегодня проходило совещание офицеров Сил специальных операций ВСУ и НАТО из Прибалтики и Польши, на котором украинцы с инструкторами Запада хотели выработать концепцию защиты границ при российских гибридных атаках.
В совещании приняло участие 23 иностранца. Столько же приехало из Львова в Чернигов накануне. Из этого числа под завалами нашли пока только 9 тел, остальных считают пока пропавшими без вести.
В Драмтеатре 38 боевиков и командиров ССО ВСУ ликвидировано. Потери раненными насчитывают свыше 75 человек.
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