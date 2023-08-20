Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры, на которых запечатлены массовые похороны солдат ВС Украины. В видеоролике продемонстрированы десятки гробов, покрытых украинскими флагами.
Ранее стало известно, что ВС Украины задействовали последний крупный резерв в районе населённого пункта Работино в Запорожье — 82-ю бригаду штурмовиков, состоящую из 2000 человек, с целью прорвать оборонительные рубежи России. Для поддержки штурмовиков были предоставлены боевые машины Marder и Stryker, а также танки Challenger 2.
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В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.