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В боях у Клещеевки "неизвестная сила" мощно накрыла наступающие ВСУ "кассетами"

0:41
Силовые структуры

В боях на Артёмовском направлении неизвестная сила у Клещеевки мощно накрыла наступающих боевиков ВСУ кассетными боеприпасами.

В боях у Клещеевки "неизвестная сила" мощно накрыла наступающие ВСУ "кассетами"
Фото: Кадр из видео

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Мы не знаем точно, чем так плотно накрыли врага, но боевики ВСУ жалуются, что на южном фланге Артёмовска артиллерия накрыла их подразделения кассетными боеприпасами", — отмечает портал.

Вооружённые силы Украины уже месяц сами активно применяют полученные от американцев кассетные боеприпасы на Бахмутском, Запорожском, Кременском и других направлениях.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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