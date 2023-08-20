В боях у Клещеевки "неизвестная сила" мощно накрыла наступающие ВСУ "кассетами"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В боях на Артёмовском направлении неизвестная сила у Клещеевки мощно накрыла наступающих боевиков ВСУ кассетными боеприпасами.

Фото: Кадр из видео

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Мы не знаем точно, чем так плотно накрыли врага, но боевики ВСУ жалуются, что на южном фланге Артёмовска артиллерия накрыла их подразделения кассетными боеприпасами", — отмечает портал.

Вооружённые силы Украины уже месяц сами активно применяют полученные от американцев кассетные боеприпасы на Бахмутском, Запорожском, Кременском и других направлениях.