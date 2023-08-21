В Сети расходится фото ракеты, ударившей в субботу по драмтеатру Чернигова

В соцсетях распространяется фото ракеты, которая, предположительно, ударила по центру Чернигова в субботу, 19 августа. Снимок появился в украинских Telegram-каналах.

Фото: Стоп-кадр из видео, Telegram

На фото чётко виден пролетающий в небе над зданиями объект. Утверждается, что это "Искандер".

Напомним, удар пришёлся по зданию драмтеатра, где в тот момент проходила выставка военных дронов, которые используются вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Ранее в Сети появилось также видео удара баллистической ракетой по Чернигову.