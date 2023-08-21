В Севастополе в акваторию моря вышел корабль "Адмирал Макаров" с "Калибрами"

Вечером 21 августа украинские мониторинговые ресурсы сообщили, что в акваторию Чёрного моря из пункта базирования в Севастополе вышел российский боевой корабль "Адмирал Макаров".

Фото: Twitter/CovertShores

Суммарный залп этого корабля — до 20-ти крылатых ракет типа "Калибр", пишет Telegram-канал издания "Украина.ру".

Помимо этого, поступает информация об угрозе применения беспилотных аппаратов с северного направления.

Портал отмечает, что ночь на Украине может быть шумной.