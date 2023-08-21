Вечером 21 августа украинские мониторинговые ресурсы сообщили, что в акваторию Чёрного моря из пункта базирования в Севастополе вышел российский боевой корабль "Адмирал Макаров".
Суммарный залп этого корабля — до 20-ти крылатых ракет типа "Калибр", пишет Telegram-канал издания "Украина.ру".
Помимо этого, поступает информация об угрозе применения беспилотных аппаратов с северного направления.
Портал отмечает, что ночь на Украине может быть шумной.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.