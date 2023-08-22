Источник в Минобороны подтвердил освобождение от должности генерала Суровикина

Генерал армии Сергей Суровикин освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он находится в распоряжении Минобороны. Об этом сообщает РБК во вторник, 22 августа, со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Фото: Вадим Савицкий

Информацию также подтвердил и источник, осведомлённый о кадровом решении в МО РФ.

Один источников издания уточнил, что генерал в настоящее время находится в краткосрочном отпуске.

Ранее в Сети появились сообщения о снятии Суровикина с поста главкома ВКС России.