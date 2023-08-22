Генерал армии Сергей Суровикин освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он находится в распоряжении Минобороны. Об этом сообщает РБК во вторник, 22 августа, со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.
Информацию также подтвердил и источник, осведомлённый о кадровом решении в МО РФ.
Один источников издания уточнил, что генерал в настоящее время находится в краткосрочном отпуске.
Ранее в Сети появились сообщения о снятии Суровикина с поста главкома ВКС России.
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