Экс-генпрокурор Украины Луценко поражён отвагой русских солдат

Большинство бойцов ВС РФ осознают, что защищают своё Отечество, и готовы отдать жизнь.

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Об этом сообщил экс-генеральный прокурор Украины, капитан ВСУ, участвовавший в боевых действиях против армии России, Юрий Луценко.

Он признаётся, что шокирован отвагой пленных из ВС РФ, их готовностью отдать жизнь.

"Я сколько пленных допрашивал, это шок: разумный человек, не бомж, не зэк, с высшим образованием: "У меня билет в один конец, я нужен Родине здесь. Убьют — значит, убьют. Повезло, что вы взяли в плен. Вернусь, опять пойду на войну", — в эфире "5 канала" сказал бывший высокопоставленный чиновник Украины.

По его словам, сражаются русские не за деньги, а это такая "азиатская готовность" умирать за царя. Но в этом сила русского солдата ещё с петровских времён", подытожил бывший генпрокурор.