Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, какую скрытую функцию сыграли Донбасс и Крым в 2014 году.
Военачальник считает, что лишённая в 2014 году части территорий Украина получила "привику от болевого синдрома на любую потерю территорий".
Ходаковский уверен, что у украинцев недостаёт патриотизма, хотя они и понимают, что "враг пришёл на нашу землю" .
"В завершение хочу сказать: Россия никакого СВО не начинала — это вы сами себя обстреливаете", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Ранее Александр Ходаковский рассказал об устаревшей советской технике на СВО.
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