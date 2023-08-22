Ходаковский обратился к украинцам: Россия никакого СВО не начинала — это вы сами себя обстреливаете

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, какую скрытую функцию сыграли Донбасс и Крым в 2014 году.

Фото: "Военный парад в честь Дня Независимости Украины / Military parade in honor of the Independence Day of Ukraine" by spoilt.exile is licensed under CC BY-SA 2.0.

Военачальник считает, что лишённая в 2014 году части территорий Украина получила "привику от болевого синдрома на любую потерю территорий".

Ходаковский уверен, что у украинцев недостаёт патриотизма, хотя они и понимают, что "враг пришёл на нашу землю" .

"В завершение хочу сказать: Россия никакого СВО не начинала — это вы сами себя обстреливаете", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ранее Александр Ходаковский рассказал об устаревшей советской технике на СВО.