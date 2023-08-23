Врио главкома ВКС назначен генерал Афзалов, Суровикин освобождён от должности

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сообщения об отставке главкома ВКС России генерала армии Суровикина получили подтверждения.

Фото: Сайт Минобороны РФ

Источник РИА Новости заявил в среду, 23 августа, что временно исполняющим обязанности главкома назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. В настоящее время экс-главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин освобождён от должности.

Напомним, информация об отставке Суровикина стала появляться в Сети во вторник. В Минобороны её официально пока не комментировали.

Генерал-майор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО (1989), Военный университет ПВО (2000), Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (2010).