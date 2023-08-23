Сообщения об отставке главкома ВКС России генерала армии Суровикина получили подтверждения.
Источник РИА Новости заявил в среду, 23 августа, что временно исполняющим обязанности главкома назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. В настоящее время экс-главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин освобождён от должности.
Напомним, информация об отставке Суровикина стала появляться в Сети во вторник. В Минобороны её официально пока не комментировали.
Генерал-майор Афзалов окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО (1989), Военный университет ПВО (2000), Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (2010).
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.