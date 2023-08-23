Главное управление разведки (ГУР) Украины озвучило свою версию событий с катером около острова Змеиный в Чёрном море.
В Минобороны РФ вчера, 22 августа, заявили, что самолёт российских ВКС поразил американский военный катер с десантниками ВСУ на борту.
Украинская разведка признала, что самолёт действительно пытался атаковать военные суда Украины, однако выпущенная ракета не попала в цель, а упала в море.
А ВСУ якобы в ответ сами выпустили ракету, вынудив российский борт вернуться на аэродром.
ГУР также опубликовало своё видео инцидента. Отмечается, что он произошёл около газовой вышки.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.