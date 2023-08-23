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Разведка Украины показала момент запуска ракеты по самолёту ВКС РФ около острова Змеиный

Силовые структуры

Главное управление разведки (ГУР) Украины озвучило свою версию событий с катером около острова Змеиный в Чёрном море.

Момент запуска ракеты по самолёту ВКС РФ с украинского катера

В Минобороны РФ вчера, 22 августа, заявили, что самолёт российских ВКС поразил американский военный катер с десантниками ВСУ на борту.

Украинская разведка признала, что самолёт действительно пытался атаковать военные суда Украины, однако выпущенная ракета не попала в цель, а упала в море.

А ВСУ якобы в ответ сами выпустили ракету, вынудив российский борт вернуться на аэродром.

ГУР также опубликовало своё видео инцидента. Отмечается, что он произошёл около газовой вышки.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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