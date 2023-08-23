Российский истребитель МиГ-29 осуществил перехват норвежского патрульного самолета Р-8А "Посейдон" над территорией Баренцева моря, сообщает РИА Новости.
Согласно данным, норвежский летательный аппарат "Посейдон" приближался к границам России над акваторией Баренцева моря, и был засечен российскими системами контроля. В ответ на это был поднят в воздух истребитель МиГ-29, который входит в состав дежурных сил Северного флота и предназначен для выполнения задач по защите воздушного пространства.
По приближении российского истребителя к норвежскому самолету, последний совершил маневр разворота и начал движение в противоположном направлении, удаленном от границы Российской Федерации. Важно отметить, что нарушения государственной границы не произошло.
Министерство обороны России подчеркнуло, что данное воздушное взаимодействие прошло в полном соответствии с международными нормами и законодательством.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Близкая подруга погибшего на экскурсии по подземным коллекторам Москвы Дмитрия Маркушина рассказала, что он был верующим человеком и вёл аскетичный образ жизни.