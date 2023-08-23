Российский истребитель перехватил норвежский патрульный самолёт над Баренцевым морем

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский истребитель МиГ-29 осуществил перехват норвежского патрульного самолета Р-8А "Посейдон" над территорией Баренцева моря, сообщает РИА Новости.

Фото: Вадим Савицкий

Согласно данным, норвежский летательный аппарат "Посейдон" приближался к границам России над акваторией Баренцева моря, и был засечен российскими системами контроля. В ответ на это был поднят в воздух истребитель МиГ-29, который входит в состав дежурных сил Северного флота и предназначен для выполнения задач по защите воздушного пространства.

По приближении российского истребителя к норвежскому самолету, последний совершил маневр разворота и начал движение в противоположном направлении, удаленном от границы Российской Федерации. Важно отметить, что нарушения государственной границы не произошло.

Министерство обороны России подчеркнуло, что данное воздушное взаимодействие прошло в полном соответствии с международными нормами и законодательством.

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