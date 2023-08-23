Сивков назвал главный плюс российских дронов "Ланцет" и "Герань"

Дроны-камикадзе — это всего лишь один из видов вооружений, позволяющий решать определённые, но отнюдь не все задачи.

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Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.

Сегодня развитие военной техники идёт по двум направлениям: развитие систем вооружения высоких технологий, с огромными возможностями, но стоящих огромных денег, и создание массового и дешёвого оружия. Это как раз БПЛА "Ланцет" и "Герань", отметил аналитик.

"Здесь нет высоких технологий, здесь всё просто. Здесь главное — это объём. Предполагается, что большая часть этих вооружений до целей не дойдёт, а поэтому стоит задача задавить противника массой", — цитирует эксперта "Военное дело".

По его словам, эффективность подобного оружия именно в простоте применения, дешевизне и массовости выпуска. Это вооружение превосходно дополняет российские средства поражения, используемых на СВО.