Дроны-камикадзе — это всего лишь один из видов вооружений, позволяющий решать определённые, но отнюдь не все задачи.
Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.
Сегодня развитие военной техники идёт по двум направлениям: развитие систем вооружения высоких технологий, с огромными возможностями, но стоящих огромных денег, и создание массового и дешёвого оружия. Это как раз БПЛА "Ланцет" и "Герань", отметил аналитик.
"Здесь нет высоких технологий, здесь всё просто. Здесь главное — это объём. Предполагается, что большая часть этих вооружений до целей не дойдёт, а поэтому стоит задача задавить противника массой", — цитирует эксперта "Военное дело".
По его словам, эффективность подобного оружия именно в простоте применения, дешевизне и массовости выпуска. Это вооружение превосходно дополняет российские средства поражения, используемых на СВО.
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