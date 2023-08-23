Российский комплекс противовоздушной обороны сбил два украинских беспилотных аппарата над Белгородской областью.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Также есть информация, что около 16:00 два штурмовика Су-34 Воздушно-космических войск РФ выпустили четыре ракеты Х-35 в район города Николаева.
В результате успешной атаки были уничтожены две украинские пусковые установки комплекса ПВО С-300, а также дадиолокационную станцию (РЛС) и пункт боевого управления ВСУ.
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