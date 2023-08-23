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Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

0:37
Силовые структуры

Российский комплекс противовоздушной обороны сбил два украинских беспилотных аппарата над Белгородской областью.

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Фото: https://t.me/bazabazon/20694

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также есть информация, что около 16:00 два штурмовика Су-34 Воздушно-космических войск РФ выпустили четыре ракеты Х-35 в район города Николаева.

В результате успешной атаки были уничтожены две украинские пусковые установки комплекса ПВО С-300, а также дадиолокационную станцию (РЛС) и пункт боевого управления ВСУ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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