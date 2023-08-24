Российский боец Матряницкий одним танком остановил прорыв войск ВС Украины

Старшина Николай Матряницкий был удостоен звания Героя России за то, что одним танком остановил танковый прорыв Вооружённых сил Украины. Как пишет "Царьград", боец занимает должность командира танковой бригады в составе отдельной мотострелковой бригады объединённых вооружённых сил Восточного военного округа.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Во время одной из военных операций он и его экипаж успешно уничтожили несколько украинских танков и боевых машин пехоты. Этот решительный шаг помог предотвратить прорыв обороны Вооружённых сил России. Своевременные и профессиональные действия экипажа привели к успешному решению боевой задачи.