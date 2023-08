Старшина Николай Матряницкий был удостоен звания Героя России за то, что одним танком остановил танковый прорыв Вооружённых сил Украины. Как пишет "Царьград", боец занимает должность командира танковой бригады в составе отдельной мотострелковой бригады объединённых вооружённых сил Восточного военного округа.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.