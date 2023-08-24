Старшина Николай Матряницкий был удостоен звания Героя России за то, что одним танком остановил танковый прорыв Вооружённых сил Украины. Как пишет "Царьград", боец занимает должность командира танковой бригады в составе отдельной мотострелковой бригады объединённых вооружённых сил Восточного военного округа.
Во время одной из военных операций он и его экипаж успешно уничтожили несколько украинских танков и боевых машин пехоты. Этот решительный шаг помог предотвратить прорыв обороны Вооружённых сил России. Своевременные и профессиональные действия экипажа привели к успешному решению боевой задачи.
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