Самолёты F-16 будут базироваться в Польше, а бить по России с Украины

С долгожданными Украиной самолётами F-16 будет также, как с танками "Челленджер", которые вроде бы есть, но британцы не разрешили их никому показывать.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

И базироваться самолёты, переданные Киеву, будут исключительно на аэродромах НАТО. Об этом заявил белорусский и российский журналист Александр Зимовский.

По его словам, будут задействованы польские аэродромы, расположение которых даёт возможность эксплуатировать штурмовики над Украиной на максимальный радиус охвата.

Журналист перечислил авиабазы Польши, которые обладают всеми нужными характеристиками для базирования американских истребителей: в Ласке под Лодзью, в Миньск-Мазовецком под Варшавой и в Жешуве, который сейчас используют как перевалочную базу НАТО для доставки грузов ВСУ.

"Это польские авиабазы, с которых украинские F-16 могут выходить на боевой курс в пределах собственного боевого радиуса. При этом, натурально, все боевые удары F-16 по русским войскам и объектам будут наноситься исключительно из воздушного пространства Украины. Не придерешься", — цитирует "Военное дело" Зимовского.