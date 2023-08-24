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Самолёты F-16 будут базироваться в Польше, а бить по России с Украины

Силовые структуры

С долгожданными Украиной самолётами F-16 будет также, как с танками "Челленджер", которые вроде бы есть, но британцы не разрешили их никому показывать.

Самолёты F-16 будут базироваться в Польше, а бить по России с Украины
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

И базироваться самолёты, переданные Киеву, будут исключительно на аэродромах НАТО. Об этом заявил белорусский и российский журналист Александр Зимовский.

По его словам, будут задействованы польские аэродромы, расположение которых даёт возможность эксплуатировать штурмовики над Украиной на максимальный радиус охвата.

Журналист перечислил авиабазы Польши, которые обладают всеми нужными характеристиками для базирования американских истребителей: в Ласке под Лодзью, в Миньск-Мазовецком под Варшавой и в Жешуве, который сейчас используют как перевалочную базу НАТО для доставки грузов ВСУ.

"Это польские авиабазы, с которых украинские F-16 могут выходить на боевой курс в пределах собственного боевого радиуса. При этом, натурально, все боевые удары F-16 по русским войскам и объектам будут наноситься исключительно из воздушного пространства Украины. Не придерешься", — цитирует "Военное дело" Зимовского.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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