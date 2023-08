С долгожданными Украиной самолётами F-16 будет также, как с танками "Челленджер", которые вроде бы есть, но британцы не разрешили их никому показывать.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.