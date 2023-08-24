Пушилин сообщил, что ситуация по флангам на Артёмовском направлении по-прежнему горячая

На Артёмовском направлении по флангам ситуация по-прежнему сложная. Однако можно предположить, что обстановка на этом участке мало-помалу становится более стабильной.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Горячая точка — артемовское направление, т. е. по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас", — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что отрезок Урожайное — Старомайорское постоянно подвергается атакам ВСУ, которые изо всех сил стараются взять его под свой контроль, но ВС РФ им этого не позволяют.