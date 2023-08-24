На Артёмовском направлении по флангам ситуация по-прежнему сложная. Однако можно предположить, что обстановка на этом участке мало-помалу становится более стабильной.
Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Горячая точка — артемовское направление, т. е. по флангам. Сказал бы свою настороженную оценку, ситуация стабилизируется сейчас", — сказал Пушилин.
Врио главы ДНР добавил, что отрезок Урожайное — Старомайорское постоянно подвергается атакам ВСУ, которые изо всех сил стараются взять его под свой контроль, но ВС РФ им этого не позволяют.
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