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Балицкий: ВСУ несут "сумасшедшие" потери в живой силе и технике — за людей не считают

Силовые структуры

В Запорожье российские бойцы "массово сжигают" западную технику и уничтожают живую силу, но киевский режим продолжает кидать людей "толпами", заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий: ВСУ несут "сумасшедшие" потери в живой силе и технике — за людей не считают
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, киевский режим давно перестал считать своих солдат "за людей" и толпами отправляет на штурм, исход которого заранее известен.

"Где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой, — пояснил Балицкий РИА Новости. — Людей своих за людей совершенно не считает. Очень большое количество противник несёт потерь — до сумасшествия просто".

По словам Балицкого, противник пытается атаковать на западной технике, но теряет танки и БМП.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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