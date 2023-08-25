В Запорожье российские бойцы "массово сжигают" западную технику и уничтожают живую силу, но киевский режим продолжает кидать людей "толпами", заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, киевский режим давно перестал считать своих солдат "за людей" и толпами отправляет на штурм, исход которого заранее известен.
"Где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой, — пояснил Балицкий РИА Новости. — Людей своих за людей совершенно не считает. Очень большое количество противник несёт потерь — до сумасшествия просто".
По словам Балицкого, противник пытается атаковать на западной технике, но теряет танки и БМП.
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