В Херсонской области боевики ВСУ расстреляли 23 сослуживца за попытку бросить позиции и дезертировать, сообщил источник.
Расстрелянных боевиков внесли в списки пропавших без вести.
"От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции", — сообщил источник в российских силовых структурах РИА Новости.
По его словам, идентифицировать удалось лишь десятерых. А в списки пропавших без вести боевиков внесли, чтобы скрыть преступный факт убийства.
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