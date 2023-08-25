Под Херсоном ВСУ расстреляли 23 своих сослуживца за попытку дезертирства: хотели бросить позиции

В Херсонской области боевики ВСУ расстреляли 23 сослуживца за попытку бросить позиции и дезертировать, сообщил источник.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Расстрелянных боевиков внесли в списки пропавших без вести.

"От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции", — сообщил источник в российских силовых структурах РИА Новости.

По его словам, идентифицировать удалось лишь десятерых. А в списки пропавших без вести боевиков внесли, чтобы скрыть преступный факт убийства.