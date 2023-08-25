Балицкий: ВСУ не могут наступать батальонами в Запорожье — идут накатами, волнами

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинцы не могут масштабно идти в наступление и собирать большое количество солдат и техники на Запорожском направлении, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, как только это произойдёт, то сразу "прилетит".

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как подчеркнул Балицкий, вместо того, чтобы идти в наступление батальонами, ВСУ пытаются прорваться "накатами и волнами".

"Всех волнует, почему они не соберут там сразу 10 батальонов. Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит всё, что может летать, мы сразу нанесём огневое поражение. Поэтому собраться они не могут, они вынуждены идти маленькими кучками, накатами, волнами", — пояснил Балицкий РИА Новости.

Он подчеркнул, что массовое скопление боевиков ВСУ и техники — "сладкая добыча" для стрелковых подразделений.