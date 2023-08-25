Гагин: ВС РФ ночью ударили по ВСУ у Работино, помешав им пойти в наступление

Российская авиация нанесла нанесла удар по украинским подразделениям в районе Работино Запорожской области, тем самым помешав противнику пойти в запланированное наступление на этом участке. Такой информацией поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: orenburg.media

Чиновник подчеркнул, что удар спутал карты противнику, которому пришлось временно отказаться от попытки наступления у Работино.

"Недавно наша авиация, артиллерия нанесли туда серьезный удар и остудили пыл атакующих. Мы ожидали, что будет этой ночью наступление в этом направлении, но, видимо, после удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов", — сказал Гагин в эфире Первого канала.

Советник Пушилина добавил, что украинская сторона сконцентрировала возле Работино большое количество военных и не менее 100 единиц техники.