Российская авиация нанесла нанесла удар по украинским подразделениям в районе Работино Запорожской области, тем самым помешав противнику пойти в запланированное наступление на этом участке. Такой информацией поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Чиновник подчеркнул, что удар спутал карты противнику, которому пришлось временно отказаться от попытки наступления у Работино.
"Недавно наша авиация, артиллерия нанесли туда серьезный удар и остудили пыл атакующих. Мы ожидали, что будет этой ночью наступление в этом направлении, но, видимо, после удара авиации они зализывают раны и хотя бы на время отказались от этих планов", — сказал Гагин в эфире Первого канала.
Советник Пушилина добавил, что украинская сторона сконцентрировала возле Работино большое количество военных и не менее 100 единиц техники.
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