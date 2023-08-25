Ищенко: "Последней авантюрой ВСУ могут сорвать осеннее наступление России"

Высадка ДРГ на пустынный крымский мыс Тарханкут — это разведка, которая, имеет серьёзные цели.

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Об этом заявил политолог и аналитик Ростислав Ищенко.

По его словам, складывающаяся ситуация в зоне боевых действий благоприятствует армии России и открывает ей два основных направления для наступления: на Харьков и на Херсон, Николаев, Одессу. Но южное направление более выгодно, поскольку там нет сильноукреплённых районов.

"Наступление на южном участке сулит ВС РФ большие выгоды, а у Киева нет времени и ресурсов для парирования удара на данном направлении. Всё либо задействовано в "контрнаступлении", либо с трудом удерживает позиции под Марьинкой и Авдеевкой, либо отправлено на Харьковское направление для стабилизации ситуации", — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что для обороны южного направления ВСУ нужна дополнительная сила, а значит, у Киева остался один шанс — обмануть ВС РФ и заставить их поверить, что украинская армия начала массированную атаку на полуостров Крым. Одновременный удар диверсантов, морских и воздушных дронов может заставить русских поверить в серьёзность намерений и перебросить в Крым резервы, цитирует эксперта "Военное дело".

А как выяснится, что опасности там нет, опять создавать ударную группу будет поздно — начнётся распутица и зима. И операцию придётся отложить до марта, в итоге ВСУ выиграют время на подготовку резервов и получение нового натовского вооружения, подытожил Ищенко.