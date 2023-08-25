Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Свердловской области начнётся производство образовательных дронов "ВЖУХ"
За 1 евро пивоваренная компания Heineken продала активы в России
Гагин: ВС РФ ночью ударили по ВСУ у Работино, помешав им пойти в наступление
Комик Денис Косяков разводится с женой после 12 лет брака
Гагин: ВСУ пытаются прорваться под Угледаром, сосредоточив там большое количество резервов
Психиатр Скавыш: апатия может быть признаком депрессии у подростка
"Ест, пьет сам": избитого в Перми дрессировщика перевели из реанимации
Сваха Роза Сябитова рассказала о ключевом аспекте успешного брака
ВВП стран БРИКС составит 37% от мирового после присоединения новых стран

Ищенко: "Последней авантюрой ВСУ могут сорвать осеннее наступление России"

Силовые структуры

Высадка ДРГ на пустынный крымский мыс Тарханкут — это разведка, которая, имеет серьёзные цели.

Ищенко: "Последней авантюрой ВСУ могут сорвать осеннее наступление России"
Фото: Кадр из видео

Об этом заявил политолог и аналитик Ростислав Ищенко.

По его словам, складывающаяся ситуация в зоне боевых действий благоприятствует армии России и открывает ей два основных направления для наступления: на Харьков и на Херсон, Николаев, Одессу. Но южное направление более выгодно, поскольку там нет сильноукреплённых районов.

"Наступление на южном участке сулит ВС РФ большие выгоды, а у Киева нет времени и ресурсов для парирования удара на данном направлении. Всё либо задействовано в "контрнаступлении", либо с трудом удерживает позиции под Марьинкой и Авдеевкой, либо отправлено на Харьковское направление для стабилизации ситуации", — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что для обороны южного направления ВСУ нужна дополнительная сила, а значит, у Киева остался один шанс — обмануть ВС РФ и заставить их поверить, что украинская армия начала массированную атаку на полуостров Крым. Одновременный удар диверсантов, морских и воздушных дронов может заставить русских поверить в серьёзность намерений и перебросить в Крым резервы, цитирует эксперта "Военное дело".

А как выяснится, что опасности там нет, опять создавать ударную группу будет поздно — начнётся распутица и зима. И операцию придётся отложить до марта, в итоге ВСУ выиграют время на подготовку резервов и получение нового натовского вооружения, подытожил Ищенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
Последние материалы
Гагин: ВСУ пытаются прорваться под Угледаром, сосредоточив там большое количество резервов
Психиатр Скавыш: апатия может быть признаком депрессии у подростка
"Ест, пьет сам": избитого в Перми дрессировщика перевели из реанимации
Сваха Роза Сябитова рассказала о ключевом аспекте успешного брака
ВВП стран БРИКС составит 37% от мирового после присоединения новых стран
Певец Влад Соколовский вспомнил детали развода с Ритой Дакотой
Украинский военнопленный: тех бойцов ВСУ, которые отказываются выполнять приказы, просто убивают
Актриса Катерина Шпица объяснила важность брака признанием исключительности друг друга
TokFM: детей украинских беженцев травят в польских школах
Врачи в Волгограде вдруг увидели на снимке: женщина 19 лет жила с иглой в животе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников