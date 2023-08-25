Применение Киевом белого фосфора — крайняя степень терроризма, но Запад готов на это

Применение киевским режимом белого фосфора — это крайняя степень терроризма.

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Однако коллективный Запад готов как угодно нарушать все конвенции, чтобы спровоцировать Москву. Об этом сообщил биохимик, автор-разработчик отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк.

24 августа стало известно, что недавно Киев применил в зоне спецоперации реактивные системы залпового огня "Град" с зарядом с белым фосфором, несмотря на то, что фосфорные боеприпасы запрещены международными конвенциями.

"На тех участках, куда этот фосфор попал, появляются незаживающие и совершенно страшные раны. Страшные мучения переживают все биологические объекты, которые попадают под фосфорный дождь. Это очень страшно. Применение такого оружия — это уже крайняя степень терроризма", — отметил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Ответить на это России так, чтобы боевики ВСУ уяснили, что так делать нельзя. Другого способа, нежели серьёзный силовой, чтобы научить людей, которые продолжают так себя вести, аналитик не видит.